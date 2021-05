Rechtsextreme Bedrohung in Zwickau »Wir sind nicht mehr sicher in dieser Stadt«

Jakob Springfeld ist Mitglied der Grünen Jugend in Zwickau. Seit Jahren wird er von Neonazis beschimpft und bedroht. In der Pandemie wähnten sich Rechtsextreme im Aufwind, sagt Springfeld. Aufgeben will er nicht.

Ein Interview von Thomas Schmoll