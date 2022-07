Rechtsextremismus Die große Ost-Verharmlosung

Auffällig ist aber, dass »Ost-Identität« oft nur die meint, die zwei Eltern mit DDR-Biografie haben. Neue Ostdeutsche mit Eltern-Duos wie Ost-West, West-Ost, West-West oder migrantischen Elternteilen kommen eher selten vor. Das lässt sich gut am Lieblingsthema der Ost-Identität zeigen: Repräsentanz. Immer wieder wird als Antwort auf den verschwindend geringen Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen eine »Ost-Quote« ins Spiel gebracht. Die wäre in den 1990er-Jahren richtig gewesen, aber heute funktioniert sie nicht, weil gar nicht klar ist, wer denn überhaupt ostdeutsch sein soll. Weil auch in Dresden geborene Kinder von Westeltern oder Migranten neue Ostdeutsche sind. Weil eine Quote auf Abstammungskategorien zurückgreifen müsste, die niemand ernsthaft wollen kann. Während völkische Homogenitätsideologien in großen Teilen der ostdeutschen Bevölkerung anschlussfähig sind, befördert ausgerechnet eine selbstverstandene Emanzipationsbewegung des Ostens ein neues »Wir-Gefühl«, das auf andere Art ebenfalls exklusiv ist.

Der Filter der Identität verzerrt immer wieder die Wahrnehmung

Auffällig ist auch, dass in diesen Diskursen die Gründe und Verantwortlichen für gesellschaftliche Fehlentwicklungen im Osten stets im Westen gesucht werden. Immer wieder geistert das Täter-Opfer-Narrativ »Kolonialismus« durch deutsch-deutsche Debatten. Was die demokratische Entscheidung der DDR-Bürger sowohl für die Übernahme des Wirtschaftssystems als auch für den Beitritt zur Bundesrepublik ausblendet. Genauso wie die Tatsache, dass sich die beiden deutschen Gesellschaften seither vermischt und verwoben haben. Ist es wirklich sinnvoll, die Psychologin aus NRW, die vor 30 Jahren zum Studieren nach Leipzig kam und hier eine Familie gegründet hat, als Eroberin wahrzunehmen? Wäre es nicht an der Zeit anzuerkennen, dass uns in Schulen, Büros, Kirchen oder Vereinen nicht eine gleiche Identität weiter bringt, sondern gleiche Interessen? Dass man nicht gleich sein muss, um gemeinsame Ziele zu verfolgen?

Der Filter der Identität verzerrt immer wieder die Wahrnehmung. Die Publizistin Jana Hensel, die sich mit Büchern und »Zeit«-Artikeln wie »Ihr und Wir« in den Diskurs einschaltet, spricht in einer 3sat-Doku über den Schriftsteller Uwe Tellkamp darüber, ob der Osten ein besonderes Problem mit Rassismus hat: »Der Osten ist nicht die rassistischere Gesellschaft. Der Osten ist der Landstrich, wo man den Rassismus lauter und breiter artikuliert.« Die Empirie sagt etwas anderes. Studien belegen, dass der rassistischen Behauptung, das Land sei »durch die vielen Ausländer in gefährlichem Maß überfremdet«, im Osten deutlich mehr Menschen zustimmen als im Westen. People of Color, die vom ostdeutschen Alltagsrassismus zermürbt wegziehen, beschreiben den Neustart im Westen mitunter wie ein Aufatmen. Dieses politische Klima hat Folgen. Fachkräfte etwa lassen sich nur anwerben, wenn sie auch willkommen sind.