Regierungsbildung in Schleswig-Holstein Der Glanz von Jamaika ist trügerisch

Elf Tage nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich ab, dass die bisherige Jamaika-Regierung aus CDU, FDP und Grünen tatsächlich weitermachen könnte. Das ist erstaunlich, weil drei Koalitionspartner gar nicht gebraucht werden. Ministerpräsident Daniel Günther, der strahlende Wahlsieger, ist knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt. Er könnte entweder mit den Grünen regieren, die so stark sind im Land wie noch nie. Oder mit der FDP, auch wenn sie deutlich verloren hat. Beide haben ihre Vorliebe für ein Zweierbündnis mit Günthers Union vielfach betont.

Doch der Ministerpräsident will davon nichts wissen. Am Donnerstag sondieren erstmals alle drei Parteien gemeinsam, schon in der nächsten Woche könnten Koalitionsverhandlungen beginnen. Jamaika habe einen »neuen Stil« geprägt, schwärmt Günther. Man agiere »auf Augenhöhe«, verbinde »Ökonomie und Ökologie«. Es gebe große Herausforderungen, für die es ein breites Bündnis brauche. Eine Koalition »mit dem Rechenschieber« sei da eine Denkweise aus der Vergangenheit.

Clever oder nicht? Aus Sicht von Günther ist das ein cleveres Vorgehen. Umarmen, ausgleichen, moderieren – so hat er Jamaika fünf Jahre lang erfolgreich geführt. Am Ende erklärten drei Viertel der Wählerinnen und Wähler, sie seien mit dieser Landesregierung zufrieden. Und kein Ministerpräsident war beim Volk so beliebt wie der smarte CDU-Mann von der Förde. Warum also ein Erfolgsmodell aufgeben? Aus Sicht des Publikums kann Jamaika 2 nicht die beste Option sein. Demokratie ist nicht nur Kompromiss und Konsens, sondern auch Streit und Wettbewerb. Eine Regierung mit einer übergroßen Mehrheit schnürt eine Opposition ab.

Im Kieler Landtag haben CDU, FDP und Grüne 53 Sitze. Für die SPD und die Minderheitenpartei SSW bleiben 16 Sitze. Allein um eine Landesregierung vor das Parlament zu zitieren, braucht es 18 Stimmen. Einen Untersuchungsausschuss müssen mindestens 17 Abgeordnete beantragen. SPD und SSW wären eine Opposition von Jamaikas Gnaden. Wer eine ausreichende Mehrheit hat, muss regieren können und regieren wollen. Schwarz-Gelb oder Schwarz-Grün wären jeweils eine Richtungsentscheidung, über deren Erfolg spätestens bei der nächsten Wahl abgestimmt würde. Eine übergroße Mehrheit birgt die Gefahr von Stillstand, weil man ohne Not stets auf einen Partner Rücksicht nähme, wenn man sich nicht einig ist.

Klarer Wille: Günther soll regieren Das Argument, Jamaika sei der Wille der Wählerinnen und Wähler, führt in die Irre. Aus dem Ergebnis ablesbar ist allein der Wunsch, dass Daniel Günther regiert. Vor allem seinetwegen bekam die CDU 43,4 Prozent (plus 11,4 Prozentpunkte). Und während die Grünen ebenfalls kräftig zulegten, zeigt das schwache Abschneiden der FDP, dass es gerade kein einhelliges Votum für Jamaika gab. So sehr Günther hehre Motive vorgibt, ist sein Kalkül wohl zu einem beträchtlichen Teil machttaktisch geprägt. Er müsste bei einem Zweierbündnis, zumal mit der FDP, um sein Image als Brückenbauer fürchten. Ein Image, das ihn durch den Wahlsieg auch bundespolitisch nach oben gebracht hat. Und mit dem er dereinst sogar die Schwelle des Kanzleramts überschreiten könnte.

Tarnen könnte Günther mit dem Jamaika-Kniff die Schwächen der CDU. Programmatisch hat die Landespartei nicht viel zu bieten. In den vergangenen Jahren fiel Günther vor allem mit einem durchaus gelungenen Corona-Krisenmanagement auf. In der Union erzählt mancher von der Erleichterung am Wahlabend, als klar war, dass eine Stimme zur Alleinregierung fehlte. Bloß nicht ohne Partner.

Entlässt Günther FDP oder Grüne in die Opposition, ist Störfeuer programmiert. Die Grünen könnten sich dort wieder der SPD annähern, mit der sie bis 2017 im Land regierten. Die FDP wiederum würde wahrscheinlich CDU-Anhänger abspenstig machen, denen Schwarz-Grün zu weit links erschiene. All das verhieße von Günthers Warte aus nichts Gutes für die nächste Wahl.