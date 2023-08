Täglich grüßt das Murmeltier – das gilt für die Reise von Außenministerin Annalena Baerbock. Denn nach der ersten pannenbedingten Landung in Abu Dhabi am Dienstag – machte die Regierungsmaschine auch beim zweiten Versuch, weiter nach Australien zu fliegen, Probleme. Der Pilot musste sich erneut über die Bordsprechanlage zu Wort melden:

Pilot der Regierungsmaschine:

»Uns ist tatsächlich das gleiche Problem was wir gestern hatten, wieder passiert. Die Klappenvergrößerung, die Flügelvergrößerung lassen sich nicht mehr einfahren, sie haben sich wieder gesperrt, am Boden resetet sich dieses Problem automatisch, wir haben mit Testpiloten der Lufthansa gesprochen, dieser Fehler existiert so nicht. Für die, die ein bisschen ängstlich unterwegs sind, es besteht überhaupt kein Grund zur Unruhe. Wir haben genug Benzin und wenn wir nachher unser Landegewicht wieder erreicht haben, wie gestern, dann wird das eine ganz normale Landung. Wir können leider nicht verhindern, dass die Feuerwehr wieder hinter uns herfahren, weil das muss sie in Abu Dhabi. Für uns ist der Flug dann heute wieder zu Ende und da wir im Moment absolut im Dunkeln tappen, welcher Computer dann jetzt schuld an der Misere ist, wird es für uns wahrscheinlich auch keinen Weiterflug nach Australien geben, auch morgen nicht. Wir müssen uns mit unserer Homebase und mit technischem Personal auseinandersetzen und versuchen herauszufinden, wie wir das Flugzeug jetzt überhaupt wieder nach Deutschland bekommen.Tut mir leid, dass das jetzt zweimal passiert ist. Sie haben gelesen, ich mach das jetzt schon ein paar Jahre, aber so was auch in der Geschichte der Flugbereitschaft noch nicht passiert.

Und damit wird die Reise nach Australien abgebrochen. Für die Außenministerin und ihren Tross geht es nun zurück nach Berlin. Per Linienflug. Und wie die Luftwaffe am Morgen mitteilte: Der Pannen-Airbus A340 soll umgehend ausgemustert werden.