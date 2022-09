Nach Meinung des Gesundheitsamts waren die Sonderregeln für den Regierungsflug durchaus sinnvoll. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gelte, so Wichary, weil dort »eine Vielzahl von einander unbekannten Personen ohne weitere Beschränkungsmöglichkeit« an Bord seien. In der Regierungsmaschine nach Kanada indes sei die Reisegruppe limitiert und zuvor negativ getestet gewesen. Deswegen sei das Risiko einer unkontrollierbaren Verbreitung des Coronavirus geringer.

Maskenpflicht in Regierungsflugzeugen ist zurück

Nach dem Flug lösten die Bilder in den sozialen Medien massive Kritik aus. Besonders aus der FDP, die die Maskenpflicht in Flugzeugen schon länger ablehnt, kamen Vorwürfe, die Ausnahme für den Regierungsflieger zeugten von einer Doppelmoral, die den Bürgern nicht zu vermitteln sei. Die Diskussion über den Regierungsflug ohne die Maske war am Ende sogar einer der Treiber für die Aufhebung der Maskenpflicht in Verkehrsflugzeugen aus einer Neuauflage des Infektionsschutzgesetzes.