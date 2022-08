Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Auftakt der Klausurtagung in Meseberg einen Einblick in die Themen des Tages gegeben. Scholz sagte, die Regierungsmitglieder hätten zunächst über die nationale Sicherheitsstrategie gesprochen, die bis Ende des Jahres erarbeitet werden solle. Das sei umso dringlicher angesichts des Kriegs in der Ukraine. »Putin hat den Krieg nach Europa zurückgebracht«, sagte Scholz.