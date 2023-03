Regierungskonsultationen erinnern oft an Klassenfahrten, bis hin zur Unterbringung: Auf dem Hinflug teilen sich Nancy Faeser und Annalena Baerbock im Regierungsflieger ein Schlafzimmerchen.

Daheim in Berlin mag man ringen um die Finanzierung von Bundeswehr, Kindergrundsicherung oder um den Neubau von Autobahnen, das Schicksal der E-Fuels und die nationale Sicherheitsstrategie. Aber über den Wolken, wo alle Jeans und Pulli tragen, sind solche Themen weit weg. Die Stimmung wirkt gelöst, auch beim Delegationsabend mit Unternehmern und Managern – an dieser Stelle ist keine gendersensible Formulierung nötig – in einer Hotelbar in Tokio.

Und die nächste Reise nach Fernost steht schon vor der Tür: Im Mai richtet Japan in Hiroshima den G7-Gipfel aus. Dann sehen sich Fumio und Olaf wieder.