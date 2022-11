Viel ist von der Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am 28. Oktober nicht hängen geblieben – und dann auch noch das Falsche. Sprengkraft besaß nicht der wiederholte Vorschlag zu einer Dienstpflicht für junge Menschen, sondern sein Appell an einen anderen, bisher völlig übersehenen Teil der Gesellschaft. »Und schließlich trifft diese Krise auch auf viele wohlhabende, reiche Menschen in unserem Land. Menschen, die viel haben und mehr tragen können. Sie müssen jetzt helfen, um die immensen Kosten der notwendigen Entlastungen überhaupt stemmen zu können. Sie müssen jetzt beitragen, um neue Ungerechtigkeiten zu vermeiden«, sagte Steinmeier . Der Bundespräsident macht keine Gesetze, schon klar, aber indirekt kann man das schon als Arbeitsauftrag an die Ampel interpretieren, höhere Steuern oder Abgaben nicht weiter auszuschließen.