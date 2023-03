Unterstützer, die womöglich in Russland sitzen? Nach Erkenntnissen von Bundesanwaltschaft und Verfassungsschutz hatte die Politsekte schon früher Kontakt zum Kreml gesucht . So observierten Ermittler Prinz Reuß, wie er am 13. Juni 2022 mit einer Begleiterin das Russische Genralkonsulat in Leipzig betrat – und erst nach knapp zwei Stunden wieder verließ.