Insgesamt wurden seit dem Morgen in ganz Deutschland 22 Objekte durchsucht, zwei Durchsuchungen fanden in der Schweiz statt. Nach SPIEGEL-Informationen war dabei ein Polizist leicht verletzt worden. Demnach soll während einer Razzia in Reutlingen ein Mann einen Schuss abgegeben haben. Der verletzte Polizist soll ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Baden-Württemberg sein.