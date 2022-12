Auch die CDU zielt auf die Partei ab: »Wir müssen eben auch die Rolle der AfD und ihr gefährliches Spiel mit der Zusammenarbeit mit den ›Reichsbürgern‹ offenlegen«, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Er ergänzte: »Die AfD wird zunehmend zu einem Sammelbecken für radikalisierende Gruppen jeglicher Natur.« Dies sehe man besonders bei der »Reichsbürger«-Bewegung.

Czaja hatte bereits im ZDF-»Morgenmagazin« gefordert, »mindestens« zu überprüfen, ob ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete weiterhin Zugang zum Parlament haben sollten.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch vergangener Woche 25 Menschen festnehmen lassen, darunter frühere Offiziere und Polizeibeamte. 22 der Festgenommenen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System stürzen wollte. Drei Festgenommene gelten als Unterstützer. Die 23 in Deutschland festgenommenen Beschuldigten sind in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen wurden auch Waffen sichergestellt. Unter den Festgenommenen bei der Razzia war auch die Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann, eine ehemalige AfD-Parlamentarierin.