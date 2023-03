Neben Prinz Reuß, dessen Anwalt sich bislang gegenüber dem SPIEGEL nicht zu den Vorwürfen äußern wollte, gibt es in dem Ermittlungskomplex mehr als 50 weitere Beschuldigte sowie zahlreiche Zeugen.

Einer von ihnen ist Ralph Thomas Niemeyer, ein Russland-affiner Politaktivist und Ex-Ehemann der Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht. Den Ermittlungen zufolge hatte die Gruppe um Prinz Reuß Niemeyer gebeten, Kontakte zum Kreml herzustellen. Entsprechende Schreiben, die an Russlands Staatschef Wladimir Putin gerichtet waren, leitete Niemeyer jedoch offenbar nicht nach Moskau, sondern an den deutschen Verfassungsschutz weiter. Niemeyers Wohnräume in München waren bei der Razzia am Mittwoch ebenfalls durchsucht worden.