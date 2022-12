»Reichsbürger«-Razzia Uno-Generalsekretär Guterres warnt vor rechtem Terror

Nun meldete sich auch Uno-Generalsekretär António Guterres zu Wort. Wegen der Putschpläne warnte er vor rechtem Terror in der Welt.

»Es hat sich gezeigt, dass heutzutage die größte terroristische Gefahr in westlichen Nationen von extremen Rechten ausgeht, von Neonazis und jenen, die an die Überlegenheit von Weißen glauben«, sagte Guterres in New York. Jeglicher Form von Neonazismus, Antisemitismus und antimuslimischem Hass müsse klar und entschieden begegnet werden.