Vertreter des Bundeskriminalamts, der Bundesanwaltschaft und des Verfassungsschutzes informierten am Montag Abgeordnete des Bundestags in mehreren Ausschüssen in Berlin über den Stand des Verfahrens gegen die mutmaßliche Terrorgruppe. Nach Angaben von Teilnehmerinnen und Teilnehmern trugen die Ermittler dort auch eine neue Zwischenbilanz vor, was sie bei der Razzia alles gefunden haben. Demnach konnten die Fahnder rund 90 Waffen sicherstellen, darunter Pistolen und Gewehre, Armbrüste, Messer und Macheten. Wie viele der Waffen illegal in den Händen der Verdächtigen waren, blieb bislang unklar.

Entdeckt wurde auch eine sechsstellige Summe an Bargeld. Außerdem soll ein Hinweis auf ein Schließfach in der Schweiz aufgetaucht sein, in dem 120 Goldbarren lagern – im Wert von rund sechs Millionen Euro.