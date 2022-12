Nach Razzia bei Rechtsextremen Weil drängt auf schärfere Beobachtung der »Reichsbürger« durch Verfassungsschutz

»Manche scheinen in der AfD immer noch eine harmlose Protestpartei zu sehen«

Mit der Einschätzung ist Weil nicht allein: Auch der bayerische Innenminister und Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Joachim Herrmann (CSU), mahnt einen genaueren Blick auf die AfD an. »Manche scheinen in der AfD immer noch eine harmlose Protestpartei zu sehen«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es müsse den AfD-Wählern unter anderem die Augen geöffnet werden, »welche radikalen, rassistischen und antisemitischen Kräfte« in der Partei am Werk seien, sagte Herrmann.

Ein Verbot der Partei hält Herrmann jedoch für unrealistisch und verfassungsrechtlich kaum durchsetzbar. »Aktuell müssen sich alle Parteien vor allem politisch mit der AfD auseinandersetzen.«