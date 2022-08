Rechtsextreme wollen teilnehmen

Das rechtsextreme »Compact«-Magazin von Jürgen Elsässer ruft auf, zur »ersten Großdemo im Heißen Herbst« am 5. September in Leipzig zu kommen, denn es gebe einen »Clou«: zu ihr habe Pellmann aufgerufen, »das Regime wird es also schwer haben, diesen Protest als ›Nazi‹ zu verleugnen«.

Pellmann schrieb inzwischen, der Wochentag sei ihm egal. Am 5. September, auch ein Montag, hält er als ersten Demotermin aber bislang fest. (Lesen Sie hier die Hintergründe zu der Auseinandersetzung. )

Der Linkenvorsitzende Martin Schirdewan stellte in Tageszeitung »taz« klar: »Man muss realistischerweise feststellen, dass Montagsdemos in einigen Regionen in Ostdeutschland von rechts zweckentfremdet werden.« Zugleich verteidigte er den Aufruf: »Ich finde nicht, dass man den Rechten einen Wochentag überlassen darf, wenn es darum geht, die Demokratie und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu verteidigen.«