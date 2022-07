Reisechaos Schämen für Deutschland

Versucht irgendeine Arbeitsagentur im Land, auf die akute Personalnot zu reagieren? Oder gilt schon die neue rot-grüne Regelanweisung, wonach Weiterbildung politisch gewollten Vorrang hat vor der Vermittlung in Arbeit – und sei sie noch so stark nachgefragt? Wer sich also beim Start in seine aus dem Gehaltsnetto bezahlten Ferien erst einmal die Krätze ärgern muss, sollte zugleich wissen, dass seine Abgaben und Steuern ein System finanzieren, das Abhilfe zu leisten außerstande ist. Akute Arbeitsvermittlung in Deutschland, das ist wie keine Klimaanlage im ICE und Chaos am Kofferband zusammen.