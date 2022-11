»Als im Jahr 2019 schlimmste Beleidigungen wie ›Stück Scheiße‹ als zulässige Meinungsäußerungen eingestuft wurden, wagte an diesen Ausgang niemand zu denken«, sagte Künasts Rechtsanwalt Severin Riemenschneider. »Besonders erfreulich ist, dass inzwischen klar ist: Amtsträger und Politiker müssen einen besonderen Schutz erfahren. Das Kammergericht gestattet es den Tätern außerdem nicht, sich darauf zurückzuziehen, dass sie lediglich auf das verfälschte Zitat vertraut hätten.«

Künast sieht den Beschluss »gerade in diesen Zeiten als wichtiges Zeichen« an. »Wer sich in der Demokratie engagiert, ist nicht Freiwild derer, die die Demokratie systematisch zerstören wollen«, sagte die Politikerin.