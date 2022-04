Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) hatte als Konsequenz aus dem russischen Angriff auf die Ukraine ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt, über das der Bundestag am Mittwoch debattiert hat.

Die Union hatte zuletzt angekündigt, dem Sondervermögen nur unter strikten Bedingungen zustimmen zu wollen. So wurde nach SPIEGEL-Informationen etwa eine Festlegung gefordert, dass die Milliarden in den kommenden Jahren wirklich bei der Truppe landen und nicht am Ende von anderen Ressorts beansprucht werden können.