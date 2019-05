Anders als zunächst angekündigt will die CDU keine Antwort auf den YouTuber Rezo veröffentlichen. Nach SPIEGEL-Informationen wurde das Video mit dem 26-jährigen Abgeordneten Philipp Amthor zwar gedreht. Es soll aber nicht online gestellt werden. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Eine knappe Stunde arbeitet sich Rezo in dem Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" an den Christdemokraten ab. Bis Donnerstag wurde das am Samstag veröffentliche Video bereits 4,7 Millionen Mal abgerufen.

Das Video ist ein brachialer Angriff auf die CDU, aber auch auf die bayerische Schwesterpartei CSU und die SPD - sie regieren gemeinsam im Bund.

In einer Mischung aus Analyse und Polemik - unterlegt mit Tabellen, Zahlensammlungen, Zitaten und Filmclips - attackiert der YouTuber die Parteien. Rezo wirft ihnen vor allem eine unverantwortliche Klimapolitik vor, attestiert ihnen zudem schwere Versäumnisse in der Wirtschafts-, Sozial- und Außenpolitik. Auch die in der YouTube-Szene ohnehin massiv kritisierte Urheberrechtspolitik der Christdemokraten greift er an.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich am Mittwoch kurz zu dem Video, mit dem Versuch, die Vorwürfe ins Lächerliche zu ziehen: "Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab", sagte sie in Kiel. Tatsächlich ist im Alten Testament von zehn Plagen die Rede.