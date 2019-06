Rezo-Debakel CDU-naher Verein will eigene Youtube-Stars aufbauen

Nach dem Kommunikationsdebakel um das Anti-CDU-Video von Youtube-Star Rezo fordert der CDU-nahe Verein "cnetz" eine neue Digitalstrategie und den Aufbau eigener Youtuber. Das berichtet die "Bild am Sonntag" ("BamS").

In der Medienszene herrsche "eine zumindest wahrgenommene Vorliebe für grüne und linke Sichtweisen", heißt es demnach in einem Papier des Vereins für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Das Dokument ist vor der Klausurtagung der Partei am Sonntag und Montag erstellt worden.

In den vergangenen Wochen hatte das Video des Youtubers Rezo für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Seither sucht die CDU nach einem strategischen Umgang mit der Kritik aus dem Internet.

Äußerungen Kramp-Karrenbauers nach der Europawahl sorgten für weiteren Unmut. Sie hatte öffentlich über Regeln "mit Blick auf das Thema Meinungsmache" im digitalen Bereich sinniert. Daraufhin sah sie sich mit dem Vorwurf konfrontiert, die Meinungsfreiheit im Netz einschränken zu wollen.

Video Markus Schreiber/ AP

In dem Dokument von "cnetz", aus dem die "BamS" zitiert, heißt es weiter, die CDU solle "andere, eigene Influencer aufbauen, die weniger vorgeprägt denken", um gegen die angebliche Vorliebe für grüne und linke Sichtweisen in der Szene anzugehen. Die Protagonisten dürften aber "keine typischen Politiker" sein.

"Schnitte, Charts, Musik"

Dem Verein "cnetz" gehören mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete und Landespolitiker, aber auch einfache CDU-Mitglieder an. Eigenen Angaben zufolge ist eine Parteimitgliedschaft aber nicht Voraussetzung.

Für die Herstellung von Videos wird demnach empfohlen: "Bei Rezo kann man die Machart lernen: Schnelle, prägnante Argumente, Schnitte, Quotes, Charts, Musik, Webkommunikation." Ein 5-minütiges Video, in dem jemand die ganze Zeit am Stück rede, sei von gestern.

Am Sonntag und Montag will sich die Union zu einer Klausurtagung treffen, bei der es vor allem um das schwache Abschneiden der Partei bei der Europawahl in der vergangenen Woche gehen soll. Ein entscheidendes Thema ist dabei auch die Klimapolitik. Hier hat die CDU bisher keine klare Haltung.

Probleme mit der Klimapolitik hat die CDU auch an anderer Stelle. Laut "BamS" soll das Kanzleramt dem Umweltministerium verboten haben, den Entwurf seines Klimaschutzgesetzes auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisierte in der "BamS" den Vorgang: "Ich bin es leid, dass das Kanzleramt auf der Bremse steht." Nach dem Europawahldebakel werde die SPD bei den Themen Klimaschutz und Digitalisierung "stärker Druck machen" und "radikaler denken", sagte Klingbeil: "Wir müssen unsere Ansprache grundlegend verändern, um junge Leute wieder zu erreichen."