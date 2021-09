Video über Korruption in der Politik CDU-Politiker Polenz antwortet Rezo mit offenem Brief

In seinem finalen »Zerstörungsvideo« prangert YouTuber Rezo die Maskendeals in der Union an. Nun dankte ihm Ex-CDU-Generalsekretär Polenz – nicht ohne kleine Seitenhiebe auf die politische Konkurrenz.