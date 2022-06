Die Bundesanwaltschaft hat in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Römerberg einen mutmaßlichen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Zeitgleich zu der am Montag erfolgten Festnahme seien in der Schweiz drei weitere Beschuldigte durch die Schweizer Bundesanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft Winterthur festgenommen worden, teilten die deutschen Ermittler heute in Karlsruhe mit.