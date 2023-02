Lang sagte, Politikerinnen und Politiker in der ersten Reihe hätten Möglichkeiten, sich zu schützen. Was ihr wirklich Sorge mache, sei die Situation von Ehrenamtlichen sowie von Kommunalpolitikern und -politikerinnen, die sich nicht so schützen könnten, »die aber am Ende den Grundstein unserer Demokratie, das Rückgrat unserer Demokratie ausmachen«. Die Grünenchefin dankte Polizei und Bundeskriminalamt, dass sie Veranstaltungen wie diesen Politischen Aschermittwoch trotz der Angriffe auf die Demokratie ermöglichten.