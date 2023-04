Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang zweifelt daran, dass alle von der Koalition vorgesehenen beschleunigten Autobahnprojekte auch wirklich schneller realisiert werden. »Sehr wahrscheinlich werden nicht alle dieser 144 Autobahnprojekte am Ende beschleunigt gebaut«, sagte Lang den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Planung werde »nur dann beschleunigt, wenn die zuständigen Länder sagen: Wir wollen das«, fügte sie hinzu. Die Grünen sind derzeit an zwölf Landesregierungen beteiligt. Mit der absehbaren CDU/SPD-Koalition in Berlin wären es dann noch elf.