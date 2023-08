»Wir sind alle per Du«

Den Änderungsantrag dafür habe dann der AfD-Gemeinderat Steffen Degler gestellt. »Diesem wurde wie auch dem Grundantrag der Verwaltung mehrheitlich bei einer Gegenstimme zugestimmt«, teilte der Stadtsprecher mit. Im Gemeinderat der Stadt sitzen auch sechs Mitglieder der Grünenfraktion.

Deren Vorsitzender Willy Härtner hatte der »Backnanger Kreiszeitung« über den Umgang im Gemeinderat gesagt: »Wir sind alle per Du und gehen nach der Sitzung auch zusammen ein Bier trinken.« Damit schloss er auch die beiden Gemeinderäte der AfD-Fraktion ein. In den »Tagesthemen« hatte Härtner zur Zustimmung zum AfD-Antrag gesagt: »Egal was die machen, wir sind vereidigt zum Wohle der Stadt.«