Angedrohter Truppenabzug SPD wirft US-Botschafter "Feldherrenpose" vor

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, weist die Drohungen von US-Botschafter Richard Grenell, amerikanische Truppen aus Deutschland abzuziehen, vehement zurück. "Diese Äußerungen sind unter Verbündeten völlig unangemessen", sagte Schneider dem SPIEGEL. "Die Feldherrenpose nutzt sich ab." Deutschland lasse sich nicht erpressen.

Grenell hatte Deutschland zuvor einmal mehr wegen der aus US-Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben angegriffen: "Es ist wirklich beleidigend zu erwarten, dass der US-Steuerzahler weiter mehr als 50.000 Amerikaner in Deutschland bezahlt, aber die Deutschen ihren Handelsüberschuss für heimische Zwecke verwenden." Er nahm dabei Bezug auf Äußerungen der US-Botschafterin in Polen, Georgette Mosbacher. Sie hatte getwittert: "Polen erfüllt seine Zahlungsverpflichtung von zwei Prozent des BIP gegenüber der Nato. Deutschland tut das nicht. Wir würden es begrüßen, wenn die amerikanischen Truppen in Deutschland nach Polen kämen."

US-Präsident Donald Trump hatte eine Truppenverlegung von Deutschland nach Polen bereits im Juni bei einem Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington ins Spiel gebracht. Grenell pflichtete den beiden bei. "Präsident Trump hat recht, und Georgette Mosbacher hat recht", sagte er. "Zahlreiche Präsidenten haben die größte Volkswirtschaft Europas gebeten, für ihre eigene Verteidigung zu zahlen. Das ist eine Bitte, die sich über viele Jahre und viele Regierungen hingezogen hat." Nun sei man an dem Punkt angelangt, an dem die Amerikaner und der US-Präsident reagieren müssten.

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX/Shutterstock SPD-Politiker Schneider: "Deutschland lässt sich nicht erpressen."

Schneider weist auch inhaltliche Vorwürfe zurück

SPD-Mann Schneider wies auch die inhaltlichen Vorwürfe Grenells zurück. "Der amerikanische Botschafter ist offenbar nicht bereit zur Kenntnis zu nehmen, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöht hat", sagte er. Und er fügte mit Blick auf Grenell hinzu: "Er missachtet zudem, und offenbar bewusst, den Beitrag, den die Bundeswehr und unsere Soldatinnen und Soldaten in gefährlichen Auslandseinsätzen leisten - oftmals in Ländern und Regionen, die auch durch die US-Politik der zurückliegenden Jahrzehnte destabilisiert wurden."

Deutschland ist das Land, in dem die meisten US-Truppen in Europa stationiert sind, nach Japan ist es der zweitgrößte Auslandsstandort der US-Streitkräfte überhaupt. Die Kommandozentralen für die US-Truppen in Europa und Afrika sind in Stuttgart, der wichtigste Luftwaffenstützpunkt der USA im rheinland-pfälzischen Ramstein und einer der größten Truppenübungsplätze Europas im bayerischen Grafenwöhr.

Insgesamt sind 35.000 US-Soldaten in Deutschland. Hinzu kommen 17.000 amerikanische und 12.000 deutsche Zivilisten, die von den US-Truppen beschäftigt werden. Zehntausende weitere Arbeitsplätze hängen von den amerikanischen Streitkräften ab.

Gerüchte über eine Truppenreduzierung aus Verärgerung über die deutschen Militärausgaben gibt es schon länger. Sie wurden aber zunächst dementiert. Grenell kündigte im September sogar noch eine Aufstockung um 1500 Soldaten an.

Die deutschen Militärausgaben sind seit der Amtsübernahme Trumps ein Dauerthema des US-Präsidenten. Deutschland liegt bei den Verteidigungsausgaben trotz eines deutlichen Plus mit angestrebten 1,36 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im laufenden Jahr weit unter dem Nato-Ziel von zwei Prozent. Bis 2024 will die Bundesregierung zwar 1,5 Prozent erreichen. An der mittelfristigen Finanzplanung ist das aber nicht abzulesen. Dort sind für 2023 nur 1,24 Prozent hinterlegt. Während es bei CDU und CSU große Sympathien dafür gibt, mehr Geld als geplant für die Bundeswehr auszugeben, stellt sich die SPD gegen entsprechende Änderungen.

Aktuell sind die Amerikaner zudem verärgert über das klare Nein Deutschlands zu einer Beteiligung an der US-Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen vor iranischen Angriffen im Persischen Golf. Auch die US-Bitte um Bodentruppen für den Anti-IS-Kampf in Syrien wurde prompt abgeschlagen. Ob die "Tornado"-Aufklärungsflugzeuge der Bundeswehr in Jordanien stationiert bleiben ist unklar, weil sich die SPD dagegen wehrt.