Der Anschlag sei ein Racheakt gewesen, nachdem der 25 Jahre alte Neffe des Mannes kurz zuvor bei einem Schusswechsel mit Kämpfern der »Freien Syrischen Armee« (FSA) getötet worden sei. »Er war an diesem Tag noch immer wütend darüber«, sagte die Richterin. Der 55-Jährige habe unvermittelt mit einer RPG7 in die Menge gefeuert. »Er handelte in der Absicht zu töten«, so Neumann.

2022 in Berlin gefasst

Mindesten vier Menschen seien dadurch getötet worden und zwei Männer schwer verletzt. »Es spricht sehr viel dafür, dass es deutlich mehr Tote und Verletzte gab«, sagte die Richterin. Für eine Verurteilung reichten die vorliegenden Kenntnisse aber nicht aus. »Wir konnten den Toten keine Namen geben«, so Neumann.