Die ukrainische Regierung hat Deutschland vielfach aufgefordert, der Ukraine auch Schützen- und Kampfpanzer zu liefern. Dafür gibt es Unterstützung bei der Union, aber auch bei FDP und Grünen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte solche Lieferungen bisher auch mit der Begründung abgelehnt, Deutschland wolle bei der Lieferung von Kampfpanzern westlicher Bauart – etwa des Schützenpanzers Marder oder des Kampfpanzers Leopard – keinen »Alleingang«.

Jüngst bekräftigte auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht diese Position. Sie sehe keinen Anlass, Kampfpanzer direkt an die Ukraine zu liefern, und verwies auf den Ringtausch. »Die Ukraine wird jetzt sehr schnell Panzer geliefert bekommen, nämlich 40 Panzer aus Griechenland, 28 aus Slowenien, und Deutschland wird helfen, diese Lücken in den beiden Ländern dann zu schließen», sagte Lambrecht am Mittwochabend im ZDF.