Die deutsche Seite sieht im Fall der gesunkenen Gaslieferungen vor allem einen politischen Hintergrund . Dennoch versucht die Bundesregierung, die Turbine möglichst schnell nach Russland zu bekommen, um keinen Vorwand für Drosselungen zu liefern. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Donnerstag, die Turbine solle dann in die Gasverdichterstation Portowaja eingebaut werden, danach könnten die Arbeiten für die Wiederinbetriebnahme laufen.

Unterdessen bahnt sich ein neuer Pipeline-Streit an : Laut Gazprom muss nun noch eine Turbine in die Wartung. Laut der deutschen Seite steht die Wartung dieser Turbine allerdings erst im Herbst an. Gazprom hatte unter Berufung darauf am Mittwoch die Lieferungen durch Nord Stream 1 auf 20 Prozent der maximalen Auslastung gesenkt. Als Gründe wurden technische Sicherheitsvorschriften genannt.