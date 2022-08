Noch bevor Russland die Ukraine überfallen habe, so Habeck, habe Deutschland begonnen, sich sich vom Gasversorger Russland weniger abhängig zu machen. Seither würde in Terminals und Schiffe investiert, die die Gasinfrastruktur von Nordstream 1 in Teilen ersetzen sollen. Neue Lieferverträge seien abgeschlossen worden, der Anteil an russischem Gas sei deutlich zurückgegangen. Kohlekraftwerke seien an den Markt gebracht, Energieeffizienzmaßnahmen vorangetrieben worden. Zudem habe man über den Sommer Energie gespart.