Robert Habeck hat es derzeit nicht unbedingt leicht. Die Kritik an seinem Plan, zwei Kernkraftwerke als Notreserve zu halten, ebbt aus verschiedenen Lagern nicht ab. Und dann war da noch der Auftritt in der ARD-Sendung »Maischberger« am vergangenen Wochenende. Dort hatte Habeck mit Aussagen über mögliche Insolvenzen als Folge der Energiekrise aufhorchen lassen. Nun aber bekommt er ein wenig Bestand.