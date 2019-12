Nach Morddrohung gegen Pianist Igor Levit Habeck fordert härteren Umgang mit Antisemitismus

Grünenchef Robert Habeck hat ein härteres Vorgehen gegen antisemitische Straftaten gefordert. "Antisemitische Äußerungen müssen zur Anzeige gebracht werden, das gilt für rechten wie für islamischen Antisemitismus", sagte Habeck dem "Tagesspiegel". Rechtsterroristische Umtriebe in staatlichen Institutionen müssten unter konsequenter Anwendung des Dienstrechts unterbunden werden.

Habeck reagierte mit diesen Forderungen auf einen Gastbeitrag des russisch-deutschen Pianisten Igor Levit für den "Tagesspiegel", in dem der Musiker von antisemitischen Morddrohungen berichtet hatte. Levit gilt als einer der bedeutendsten Pianisten seiner Generation und ist für seine politische Stimme bekannt. Immer wieder hat er sich bei Veranstaltungen und in den sozialen Medien gegen Terror von rechts ausgesprochen.

Todesdrohungen, Selbstjustiz, Banalisierung, Relativierung und Leugnung von Geschichte – all die drastische Verrohung von Sprache und Umgang, die immer mehr um sich greift: Ist das das Klima, ist das der Umgang, ist das das Land, das wir wollen? — Igor Levit (@igorpianist) December 29, 2019

In seinem Gastbeitrag schrieb er, Deutschland befinde sich "mitten in einer massiven Normverschiebung innerhalb unserer Demokratie". Es gehe längst nicht mehr um Einzelfälle, sondern "um systematischen Antisemitismus und Rassismus, um Rechtsextremismus, Terror und völkische Gewalt." Die Behörden seien überfordert und angesichts der Aufgaben noch immer unterbesetzt.

DPA Der Pianist Igor Levit spricht auf der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen

Im November hatte Levit nach eigenen Angaben eine E-Mail erhalten, in der ihm mit einem Mordanschlag auf einem Konzert in einer Stadt in Süddeutschland gedroht wurde. Der Pianist spielte trotzdem - unter Personenschutz.

Habeck will die gesamte AfD durch den Verfassungsschutz beobachten lassen

Der grüne Parteichef zollte nun Levit Respekt für dessen Umgang mit der Bedrohung. "Es spricht für das Kämpferherz von Igor Levit, dass er das öffentlich macht, sich wehrt."

Habeck verlangte zudem die Beobachtung der gesamten AfD durch den Verfassungsschutz, falls sich die rechtspopulistische Partei nicht von ihrem sogenannten Flügel distanziere, in dem die völkisch-nationalistische Strömung um den Thüringer Landeschef Björn Höcke organisiert ist. Im Januar 2019 wurde die AfD vom Verfassungsschutz zum "Prüffall" und die "Junge Alternative" und der "Flügel" zum "Verdachtsfall" erklärt.