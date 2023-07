Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwochabend mit einer Entscheidung im Eilverfahren die Zeitpläne der Koalitionäre durchkreuzt. Nach Beantragung einer einstweiligen Anordnung des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann hatte das Gericht in Karlsruhe die für diesen Freitagmorgen geplante zweite und dritte Lesung im Bundestag am Mittwochabend gestoppt. Das Bundesverfassungsgericht machte Zweifel geltend, dass die Rechte der Abgeordneten in den Beratungen ausreichend gewahrt wurden.