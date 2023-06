Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) mahnt seine Partei, sich angesichts von Widerstand und »Druck von allen Seiten«, den es derzeit gebe, nicht »aus dem Zentrum treiben« zu lassen.

»Wir verändern Deutschland« und »noch nie wurde so viel für Klimaschutz getan wie in den letzten 15 Monaten«, betonte Habeck am Samstag auf dem kleinen Parteitag der Grünen in Bad Vilbel die Erfolge der bisherigen Regierungsarbeit.