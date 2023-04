Habeck war zuletzt im Mai 2021 als Grünen-Vorsitzender in der Ukraine gewesen – eine Reise, an die er »noch sehr starke Erinnerungen« habe, wie er sagte. Bei einem Besuch an der damaligen Frontlinie in der Ostukraine hatte sich Habeck als Oppositionspolitiker für die Lieferung von »Defensivwaffen« an das von Russland angegriffene Land ausgesprochen. In der eigenen Partei löste der Vorstoß zu diesem Zeitpunkt Befremden aus, die noch von der Großen Koalition geführte Bundesregierung erteilte der Forderung eine Absage.