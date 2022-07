Neben der Steinkohle soll ab dem 1. Oktober auch die »Braunkohlereserve« wieder aktiviert werden. Durch die Verstromung von Braunkohle solle weiteres Gas gespeichert werden. Im Bahnverkehr soll der Transport von Kohle und Öl priorisiert werden. Dies solle auch mit einer Verordnung geregelt werden.

Das Wirtschaftsministerium kündigte auch geplante Gesetzesänderungen an, die private Verbraucher betreffen könnten. Derzeit gebe es teils vertragliche Verpflichtungen, eine Mindesttemperatur in gemieteten Räumen aufrechtzuerhalten, so das Ministerium: »Das heißt, wenn diese Mieterinnen und Mieter weniger heizen wollen, verstoßen sie gegen ihre Mietverträge.« In Abstimmung mit den anderen Ressorts der Bundesregierung soll nun geprüft werden, ob die Regelung vorübergehend ausgesetzt werden könne, »sodass Mieterinnen und Mieter, die Energie einsparen und die Heizung herunterdrehen wollen, dies auch tun dürfen«.