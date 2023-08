»Sprache des rechten Populismus«

Am deutlichsten wurde Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der bisherige Umgang Aiwangers mit der Affäre sei »unaufrichtig«. Zudem habe Aiwanger »in verschiedenen Redebeiträgen der jüngsten Vergangenheit eine Sprache des rechten Populismus benutzt«. CSU-Chef Söder müsse sich daher überlegen, ob er mit so einem Kollegen weiter zusammenarbeiten will. »Finde ich schwer vorstellbar«, so Habeck.

In der Affäre geht es um eine Hetzschrift, die Ende der Achtziger an Aiwangers Schule kursierte und dem damaligen Schüler zugeschrieben wird. Aiwanger hatte am Samstagabend schriftlich zurückgewiesen, das antisemitische Flugblatt geschrieben zu haben, über das zuerst die »Süddeutsche Zeitung« berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien »ein oder wenige Exemplare« in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand der ältere Bruder des 52-Jährigen ein, das Pamphlet geschrieben zu haben.