Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kann vorerst keine Präsenztermine mehr wahrnehmen: Wie sein Ministerium angibt, ist am Morgen ein Corona-Schnelltest des Grünenpolitikers positiv ausgefallen. Habeck begab sich daraufhin in Isolation.

Am Donnerstag war Habeck noch im Bundestag gewesen und zu einem Interview in der Talkshow von Maybrit Illner zugeschaltet worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, war ein Schnelltest am Donnerstagabend noch negativ. Bisher habe der Wirtschaftsminister keine Symptome.

Die Grünen treffen sich am Samstag in Düsseldorf zu einem kleinen Parteitag. Dort will die Partei darüber beraten, wie Deutschland dem russischen Angriff auf die Ukraine am besten entgegentreten kann.

In der Ukraine-Resolution, die auf der Tagesordnung steht, heißt es, man wolle »zukünftig weit mehr in die Sicherheit investieren«. Allerdings gehe es dabei um einen »umfassenden Sicherheitsbegriff, der militärische Sicherheit beinhaltet, aber bei Weitem nicht allein«. Und: die notwendige Wehrhaftigkeit der deutschen Demokratie dürfe »eine effektive Friedensarbeit nicht versperren«.