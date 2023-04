Vorwurf der Vetternwirtschaft Habeck spricht von »Fehler« seines Staatssekretärs

In der Diskussion um mögliche Vetternwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium hat Robert Habeck das Vorgehen seines Staatssekretärs Patrick Graichen bei der Besetzung eines Spitzenpostens bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena) kritisiert. »Da ist ein Fehler passiert. Da beißt die Maus keinen Faden ab«, sagte der Grünenpolitiker am Freitagabend beim Bühnentalk des Redaktionsnetzwerks Deutschland »RND vor Ort« in Kiel.