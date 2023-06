Razzien gegen die »Letzte Generation«? Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat das harte Vorgehen der Polizei gegen Aktivisten kritisiert. »Die Kriminalisierung, wie Sie es genannt haben, also Rollkommandos brechen in Wohnungen von Aktivisten ein, das ist natürlich völlig absurd«, sagte Habeck bei einer Veranstaltung des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Berlin.