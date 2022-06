Ein anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Zufriedenheitswerte der einzelnen Regierungsparteien. Mit Abstand am besten in der Bewertung kommen derzeit die Grünen weg. Die Partei von Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck hat seit der letzten Auswertung des Regierungsmonitors deutlich zugelegt. In den ersten Regierungsmonaten kam sie im Vergleich der drei Ampelpartner noch am schlechtesten weg, mittlerweile liegt jedoch die FDP ganz hinten. Die Verlaufskurve der Liberalen fällt auf den schlechtesten Wert des Jahres.