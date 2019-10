Macron und die Grünen-Chefs Treffen mit Habeck und Baerbock verschoben

Nach monatelangen Planungen schien es diese Woche endlich soweit. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sollte die deutschen Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck an diesem Mittwochnachmittag im Pariser Élysée-Palast zum ersten politischen Tête-à-Tête empfangen. Das hatte der SPIEGEL aus mehreren Quellen erfahren und berichtete darüber am Dienstagnachmittag.

Nun aber wurde das Gespräch verschoben. Der Grund: Terminprobleme des Präsidenten, heißt es aus dem Umfeld Macrons. Man werde sich bei anderer Gelegenheit treffen. Verschoben, nicht aufgehoben also.

Offenbar haben sich infolge der Trauerfeier für den verstorbenen, früheren französischen Präsidenten Jaques Chirac am Montag in Paris die Termine Macrons entsprechend verschoben.

Patrick Pleul/ DPA Annalena Baerbock und Robert Habeck: Suche nach neuen Allianzen

Grünen-Chef Habeck befindet sich diese Woche auf Europa-Tour: Brüssel, Paris, Rom. Wegen des ursprünglich geplanten Macron-Termins wollte Co-Chefin Baerbock kurzerhand mit nach Paris reisen. Die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi darf Habeck dann wieder alleine treffen.

Da das Regieren mittlerweile selbst in Deutschland zu einer eher fragilen Sache geworden ist, schaut man sich um. Sucht nach neuen Allianzen, möglichen Partnern, nicht mehr nur in Brandenburg oder Berlin, sondern auch eine Ebene drüber, der europäischen.

Die Annäherung an Macron dauerte eine Weile. Zum einen mag das an der überbordenden Agenda des Franzosen gelegen haben, zum anderen lag es an Animositäten bei den Grünen. Viele in der Partei halten Macron für einen Neoliberalen, der vor allem den Wohlfahrtsstaat schleifen will. Ein unberechtigter Vorwurf. Wahlweise auch für eine Art Möchtegern-Hegemon, der genuin französische Interessen als europäisch verbrämt. Ein nicht ganz unberechtigter Vorwurf.

Statt diese Befindlichkeiten im Sinne einer übergeordneten Sache, zum Beispiel der Europawahl, kurz beiseitezuschieben, lebten sie im Frühjahr noch mal richtig auf. Sven Giegold, europäischer Grünenabgeordneter, bezichtigte einen zu Macron übergelaufenen französischen Grünen öffentlich des Dolchstoßes. Was Europa angehe, habe man bestimmt nicht auf Macron gewartet, schrieb Giegold beleidigt.

Ursula von der Leyen, von Macron vorgeschlagene Kommissionspräsidentin in spe, wollten die europäischen Grünen nicht mittragen, was zumindest bei Robert Habeck leichte Bauchschmerzen verursacht haben soll. Die "Quasi-Regierungspartei" (Habeck) mag im Wartestand verharren, zieht sich aber auch gern mal in die Trotzecke zurück.

Ein erstes deutsch-französisches Beschnuppern fand bereits am Freitag statt. In Berlin trafen sich die beiden Grünen-Chefs mit Clément Beaune, Macrons Chefberater für Europa und einer seiner engsten Vertrauten. Aus dessen Umfeld hieß es hinterher, Beaune sei etwas enttäuscht gewesen von dieser Zusammenkunft. Baerbock und Habeck hätten vor allem versucht, herauszufinden, wie "grün" Macron wirklich sei.

Da müssen sie sich nun noch etwas gedulden.