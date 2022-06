Die Bürgermeisterin Annegret Hoppe sagte den schönen, typisch ostdeutschen Satz: »Sie wissen, wie es ist, man braucht schriftliche Dokumente.« Wichtigste Lektion in der Juristen-Republik nach dreißig Jahren Einheit. Auch der Betriebsrat der PCK und die Gewerkschaft IGBCE fordern gemeinsam schriftliche Zusagen für »Investitionen in die Zukunft der Raffinerie sowie die Absicherung aller Arbeits- und Ausbildungsplätze«, teilt ein Gewerkschafter mit. Am kommenden Montag tagt erneut die Task Force unter Leitung von Habecks Staatssekretärs Michael Kellner. Der Thüringer Kellner lebt zwar als Zugezogener mit Familie in der Uckermark, hat aber kaum Standing in der Region – was für eine Lösung auch nicht hilfreich ist.