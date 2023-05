Wirtschaftsminister Robert Habeck und dessen Staatssekretär Patrick Graichen sollen in der Trauzeugenaffäre noch einmal vom Bundestag befragt werden. Das hat die oppositionelle CDU/CSU-Fraktion beantragt. Habeck und Graichen sollen von den Ausschüssen für Wirtschaft sowie Klimaschutz und Energie in einer gemeinsamen Sitzung am kommenden Mittwoch befragt werden.