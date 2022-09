Die Bundesregierung will 98,5 Prozent der Anteile des in Not geratenen Konzern übernehmen. Zu Unipers Geschäft gehört jedoch unter anderem der Gasimport. Habeck will dennoch an der Gasumlage festhalten. Sie sei als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen, sagte Habeck. Uniper ist Deutschlands wichtigster Gasimporteur. Laut Habeck ist der Energiekonzern für 40 Prozent der deutschen Gasversorgung zuständig.