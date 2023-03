»Selbstverständlich findet sehr viel der Umsetzung auf Länder- oder kommunaler Ebene statt«, so Habeck weiter. Das gelte für den von den Grünen ursprünglich abgelehnten Autobahnausbau ebenso wie für den Natur- und Umweltschutz, der ebenfalls Ländersache sei.

Aus Habecks Sicht kommt es deshalb darauf an, dass die drei Ampelparteien auf die unteren Ebenen entsprechend einwirken. Er hoffe, dass »der Respekt vor dem, was wir eigentlich bewältigen müssen, auch dazu beiträgt, dass wir unsere Ebenen so beraten oder motivieren, dass wir sagen: Ok, jetzt nach vorne, wir haben uns geeinigt, jetzt können wir auch an anderer Stelle hoffen und erwarten und darauf hinarbeiten, dass Einigungen ins Werk gesetzt werden.«