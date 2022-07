Vorab sei gesagt: Die Vertretung im Kabinett ist schon ein eigenartiges politisches Schauspiel. Zum einen ist sie Usus, und inhaltlich ist so ein Kabinettstreffen nicht anders als jedes andere (an diesem Mittwoch wurde über den Schutz von Hinweisgebern beraten). Zum anderen ist so eine Sitzung eine der seltenen Möglichkeiten für einen Vizekanzler oder eine Vizekanzlerin, sich in dieser Rolle führend zu zeigen. Normalerweise ist der Chef oder die Chefin ja da und hat meist auch kein gesteigertes Interesse daran, dass sich die Nummer zwei übermäßig profiliert.