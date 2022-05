Ein neues Terminal zum Import von Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven soll Deutschland unabhängiger von Gasimporten aus Russland machen – die Deutsche Umwelthilfe hat allerdings einen sofortigen Baustopp gefordert , zum Schutz eines Unterwasser-Biotops. Nun hat sich Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) direkt an den Verein gewandt.

»Hier möchte ich ausdrücklich davor warnen, dagegen zu klagen«, sagte Habeck am Abend in der Fernsehsendung »RTL Direkt«: »Sollten wir die LNG-Terminals nicht haben, und sollte das Gas nicht aus Russland kommen, ist die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gewährleistet.«