Grünen-Vorsitzender Habeck strebt Ende von Inlandsflügen bis 2035 an

Grünen-Chef Robert Habeck forciert das Ende von Inlandsflügen bis 2035 in Deutschland mit Hilfe eines Maßnahmenpakets. "Es ist möglich und erstrebenswert, bis ins Jahr 2035 keine Inlandsflüge mehr in Deutschland zu haben", sagte Habeck dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bahnstrecken müssten dafür aber massiv ausgebaut werden.

Habeck forderte entsprechende steuerliche Anreize. "Kerosin für Binnenflüge muss normal besteuert werden", sagte er. Im Gesetz stehe dies auch so, es gebe aber eine Ausnahme für die gewerbliche Luftfahrt. "Wir müssen nur die Ausnahme streichen."

Die zusätzlichen Einnahmen sollten in subventionierte Bahntickets investiert werden, so Habeck. "Mit den Einnahmen von etwa 500 Millionen Euro könnte man die Mehrwertsteuer auf Bahntickets verringern, was etwa 400 Millionen Euro kostet. Das könnten wir ab Herbst 2019 einführen. Da müssten wir gar nicht bis 2035 warten", so der Grünen-Chef.

Beamte sollen nur noch in Ausnahmefällen innerhalb Deutschlands fliegen

Habeck forderte zudem, Beamte in Zukunft nur noch in Ausnahmefällen innerhalb Deutschlands fliegen zu lassen. "In der Bundesreisekostenverordnung steht, dass Flüge bezahlt werden, wenn sie wirtschaftlicher sind. In der Praxis werden Beamte und Berater von Ministerien angehalten zu fliegen, weil das so günstig ist. Ich fände es richtig, das zu ändern", sagte Habeck.

Er selbst nutze zunehmend Nachtzüge, sagte Habeck. Da die Deutsche Bahn Nachtzüge nicht mehr anbieten würde, nutze er Schweizer und Österreicher Verbindungen. "Die sind aber permanent ausgebucht. Wir brauchen mehr Nachtzüge", sagte Habeck.